Autoridades y empresarios mejoran seguridad: Yamil

Con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener la paz social, empresarios y representantes de los sectores productivos sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alejandro Lluch Cruz.

Reunión

Durante el encuentro, los empresarios expresaron su sentir y propuestas en materia de seguridad, siendo escuchados con atención por las autoridades estatales y municipales. Coincidieron en la importancia de fortalecer la comunicación y la confianza para seguir construyendo un entorno más seguro para todos.

Al cierre de la reunión se acordó sumar esfuerzos y trabajar en conjunto mediante estrategias coordinadas que garanticen la tranquilidad y el desarrollo económico de Tapachula.

El presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que cuando gobierno y ciudadanía trabajan unidos, se logra avanzar con voluntad y resultados.