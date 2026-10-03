Autorizada para operar nueva estación de radio

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) dio un paso definitivo en la consolidación de sus proyectos de extensión y vinculación social, tras recibir la Resolución y los Títulos de Concesión Única y de Uso Público del Espectro Radioeléctrico por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La entrega de estos títulos autoriza la operación de una nueva estación radiodifusora universitaria en el municipio de Arriaga, iniciativa que la institución considera estratégica ante la dinámica socioeconómica que experimenta la región Istmo-Costa.

Avances

En el marco del evento, realizado en la Ciudad de México, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó la trascendencia del proyecto para el desarrollo educativo, informativo y social de Chiapas.

“Este logro significa mucho más que obtener una frecuencia. La Radio Universitaria será un espacio para divulgar ciencia, conocimiento y cultura; para dar voz a nuestras comunidades; para promover nuestras lenguas originarias, la interculturalidad, la inclusión y la cultura de paz; pero también para formar a nuestros estudiantes en comunicación, producción, locución, periodismo y nuevas narrativas digitales”, subrayó.

Agregó que será, además, un puente permanente entre la Universidad y la sociedad: una radio que escuche antes de hablar y que convierta la palabra en una herramienta para aprender, dialogar y construir comunidad.

La emisora permitirá ampliar la presencia pública de la Universidad mediante contenidos educativos, culturales y de interés social que dialoguen con comunidades urbanas y rurales.

Contenido

Su programación podrá incluir emisiones en idiomas originarios y abordar temas como derechos humanos, movilidad humana, igualdad de género, medio ambiente y cultura local.

Asimismo, servirá como plataforma para la difusión y articulación de programas estratégicos institucionales, como iniciativas de innovación tecnológica, vinculación productiva y transferencia del conocimiento, reforzando la responsabilidad social universitaria y su compromiso con el desarrollo regional.