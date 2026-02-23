Autorizan 250 mdp para muro en el río Suchiate

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), aprobó una inversión de 250 millones de pesos, para ampliar el muro de protección del río Suchiate para proteger el territorio y a las comunidades mexicanas ubicadas en sus márgenes.

De acuerdo con directivos del ejido La Libertad, la publicación de las licitaciones será en el mes de marzo y a finales de abril se iniciarían los trabajos con maquinaria pesada.

Esa obra forma parte de una estrategia integral para mitigar los efectos de la corriente del río que divide a México con Guatemala y que en distintos periodos, ha modificado su cauce natural, afectando principalmente al territorio mexicano.

El proyecto contempla la construcción de más de 2.5 kilómetros adicionales de estructura para proteger el patrimonio de las familias de diversas comunidades del municipio de Suchiate, ya que cada temporada de lluvias se presentan riesgos de perder más superficie.

Reconocieron el respaldo de las autoridades federales para asegurar la construcción de esta obra que además, protege al sector productivo agrícola regional fronterizo.