Autorizan permisos a burócratas para elección sindical

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Finanzas, autorizó permisos para que las y los trabajadores de base agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH) puedan acudir mañana a emitir su voto en la elección interna para renovar al Comité Central Ejecutivo.

La autorización fue comunicada mediante un oficio dirigido a las dependencias estatales, en el que se instruye otorgar las facilidades necesarias al personal sindicalizado para participar en la jornada electoral de este martes 28 de julio.

El documento señala que la medida se sustenta en las facultades previstas en el artículo 41, fracción XLIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, así como en el artículo 60, fracción XIV, de las Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.

Derecho al voto

Con esta disposición, el Gobierno del Estado refrenda su respeto a la vida democrática del sindicato más importante de la burocracia estatal, garantizando que las y los trabajadores puedan ejercer libremente su derecho al voto durante el proceso de renovación de su dirigencia.

Para ejercer su derecho al voto y justificar su ausencia laboral, las y los trabajadores deberán presentar los talones de cheque correspondientes a las dos quincenas del mes de junio, los cuales serán validados por las mesas receptoras de votación como parte del proceso de acreditación.