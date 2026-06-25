Autos eléctricos no salvarán el ambiente

Ante la propuesta de colectivos ambientalistas por apostar a la renovación del parque vehicular del transporte público con unidades eléctricas como sucede en otras ciudades del país, el activista José Francisco Leiva Vázquez advirtió que apostar únicamente por este modelo no es la solución definitiva para reducir la contaminación ambiental.

Explicó que, si bien la electromovilidad reduce emisiones de combustión, “entonces estaríamos afectando con otro tipo de contaminante”, por lo que insistió en la necesidad de implementar un enfoque más amplio.

Alternativas

Entre las alternativas que promueve destacó la cultura del reciclaje de residuos, ya que “los gases que se generan coadyuvan con los gases contaminantes de los automóviles”.

También subrayó la importancia de la reforestación, práctica que ya se impulsa en Chiapas mediante la siembra de plantas en diversas zonas que se han analizado previamente.

El activista puso como ejemplo modelo de ciudades donde hay más bicicletas que automóviles y sugirió fomentar su uso para recorridos cortos.

Educación

Asimismo, llamó a concientizar desde las escuelas a niñas y niños, “porque es el presente de lo que pueden hacer estas generaciones en cuanto a la cultura del cuidado del medio ambiente”.

Leiva Vázquez reconoció que falta infraestructura urbana para circular en bicicleta y propuso que los ayuntamientos impulsen proyectos de concientización y campañas sobre los beneficios de este medio de transporte.

También exhortó a la ciudadanía a evitar quemas en terrenos baldíos y a realizar barreras que impidan la propagación de incendios.

“Algunas personas culpan siempre a la autoridad, cuando verdaderamente nosotros como sociedad somos los que debemos aportar esas acciones. Menos palabrería y más acciones”, sentenció.

Finalmente, invitó a la población a depositar la basura en recipientes, estacionar en lugares adecuados y optar por caminar para convivir y reducir la huella ambiental.