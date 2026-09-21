Avala Unicef a Chiapas por salas para infantes

La Unicef reconoció a Chiapas como la entidad con mayor número de Salas Sepia en todo México, explicó el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén.

El también presidente del Consejo de la Judicatura detalló que con la reciente inauguración de un nuevo espacio en Comitán, ahora el Poder Judicial cuenta con cuatro espacios especializados, colocando a Chiapas como punta de lanza a nivel nacional, según constataron autoridades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por sus siglas en inglés.

Contexto

Explicó que estos espacios, denominados Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA) cuentan con un sistema para que jueces y personal autorizado escuchen y observen sin intimidar al menor.

Es un espacio que incluye zonas de tránsito, espera cómoda y salas de escucha con acompañamiento psicológico y lenguaje claro.

El presidente del Poder Judicial recordó que recientemente y gracias al acompañamiento del gobernador Eduardo Ramírez, se logró la materialización de una nueva sala especial en Comitán.

Detalló que al rendir su testimonio con la nueva Sala SEPIA, gestionada a través de un convenio de colaboración con Unicef, se priorizan los derechos de los infantes como un interés superior y se realiza un procedimiento privado y resguardado.

Importancia

Con esto, Chiapas se consolida como la entidad con mayor número de salas en el país, al contar con cuatro espacios ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, además de una Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (Sapcov), en Cintalapa.

La Sala SEPIA y su Cámara Gesell representan una forma de entender la justicia desde las necesidades de las infancias y adolescencias, permitiendo que niñas, niños y adolescentes participen de manera segura, sensible y acompañada en los procedimientos jurisdiccionales, dentro de un entorno adecuado que proteja su dignidad, privilegie su interés superior y contribuya a evitar la revictimización.

Por otro lado, sobre el Juzgado Especializado en Materia Laboral, Moreno Guillén explicó que beneficiará a la ciudadanía y a los abogados, que ya no tienen que trasladarse a otras ciudades para dar seguimiento a sus casos.