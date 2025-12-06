Avalan gobierno de ERA; proyectan triunfos venideros

Al cumplirse el primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) en Chiapas, el partido Morena en la entidad evalúa su gestión de manera positiva, considerándola como un “buen gobierno” cuyos resultados se traducirán directamente en “próximos éxitos electorales”. Así lo expresó Bárbara Mañón, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del partido en el estado.

En entrevista, Mañón subrayó que la buena gestión, la recuperación de la aplicación en diferentes territorios y programas ambiciosos que atienden causas como la alfabetización y el medio ambiente, son la base de este respaldo.

“La opinión del partido es que cuando tu gobernante que encabeza tu movimiento, con tu color, da buenos resultados, la gente lleva su voto libre y soberanamente a la urna a favor del movimiento que representa”, afirmó.

La dirigente morenista enfatizó que el mejor trabajo para el partido es el trabajo ordinario de formar estructuras, pero que “lo que mantiene como una gran nube, un gran paraguas que cobertura los resultados positivos electorales, es un buen gobierno”.

Como ejemplo, citó las bases de transformación sentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional y su reflejo en el triunfo de Claudia Sheinbaum.

Triunfo a futuro

Respecto al desempeño específico del gobernador Ramírez Aguilar, Mañón dijo contundente que para el “partido Morena Chiapas representa un triunfo asegurado en el próximo proceso electoral”.

Argumentó que esto se debe a que “lleva la camiseta” y a los resultados tangibles de su administración. “Atiende las causas y logra la pacificación de muchos territorios”, aseguró.

Desde su percepción como ciudadana, Mañón compartió un indicador clave, la percepción ciudadana.

“Yo ya no iba a la costa con mi familia (…) por los temas de inseguridad. En la profundidad de la movilidad ciudadana y del poder ser libres para transitar, está el reflejo de las mejoras sustanciales en las que ha tenido que poner mano dura”, comentó.

Reconoció que el combate a la corrupción es un desafío complejo, un “asunto de reeducación desde la estructura más básica” donde hay que ir “desmenuzando y encontrando dónde están las piezas podridas”.

No obstante, destacó que el gobernador predica con el ejemplo. “Él dice: ‘Si yo predico con el ejemplo, no hay quien moralmente se me pueda poner de frente’”, citó.

La presencia constante del mandatario en el territorio fue otro punto resaltado. Esa cercanía, afirmó, permite una evaluación real mas allá de su equipo cercano. “Esa es la gráfica, ese es el indicador que importa”, sostuvo.

Al ser cuestionada sobre la visión a seis años, Bárbara Mañón señaló que el avance futuro dependerá también de la “voluntad ciudadana”.

Subrayó que se debe pensar en beneficios colectivos y no en lo individual. “Creo que ese es el reto. Porque hoy ya por lo menos el gobernador del estado de Chiapas ya sentó bases bien importantes y no está tolerando nada”.

Finalmente, confió en que la gestión de Ramírez Aguilar, sumada a la colaboración con el Gobierno Federal, le hereda a Morena “la posibilidad de triunfos venideros en los siguientes procesos electorales, sin duda”.