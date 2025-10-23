Avalan implementación de Didi Taxi en Chiapas

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Zuarth Esquinca, respaldó públicamente la implementación del programa Didi Taxi en Chiapas, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la Secretaría de Movilidad y Transporte que dirige Albania González Polito.

El presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes enfatizó que su bancada ejerce una oposición constructiva que no solo señala desacuerdos, sino que también acompaña las iniciativas que generan avance para la población.

“Sin duda lo que anunció ayer el gobierno del estado es un tema muy importante”, declaró Zuarth Esquinca, refiriéndose al convenio signado con la empresa de movilidad.

Buscaban integrarse a plataforma

El legislador reveló que, desde su comisión, han recibido constantemente a asociaciones de transportistas cuya principal demanda era integrarse a las plataformas digitales para no quedarse rezagados.

“El convenio con Didi representa una oportunidad para modernizar y mejorar la calidad de vida del servicio del transporte público en nuestra región”, afirmó.

“Al unir las fuerzas de los choferes concesionados con esta plataforma líder se puede ofrecer un servicio más eficiente, seguro y accesible”, confirmó.

Resaltó que los taxistas concesionados de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula –las dos ciudades donde iniciará el servicio– podrán aumentar sus ingresos y acceder a herramientas tecnológicas de vanguardia.