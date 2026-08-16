Avalan manejo forestal sostenible

Durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Manejo Forestal, los integrantes emitieron una opinión favorable por unanimidad respecto a las solicitudes relacionadas con proyectos de aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos de los predios Las Maravillas, Playa Linda y Sinaloa, ubicados en el municipio de Las Margaritas, Chiapas.

Tras la revisión de las propuestas, destacaron la continuación del proceso de evaluación y, posteriormente, la determinación de la resolución correspondiente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Objetivos

Los proyectos contemplan la aplicación de Programas de Manejo Forestal, instrumentos de planeación destinados a regular el aprovechamiento de los recursos del bosque bajo criterios que permitan mantener su capacidad productiva y, al mismo tiempo, conservar los ecosistemas y la biodiversidad.

De acuerdo con los objetivos planteados, el manejo forestal busca evitar que el aprovechamiento de los recursos se traduzca en una pérdida de cobertura forestal, mediante una planificación que permita utilizar los recursos de manera ordenada y sostenible.

Buscan equilibrio

Entre los principales objetivos de los programas se encuentran garantizar la sostenibilidad de los bosques y proteger los ecosistemas, pero también generar beneficios económicos y sociales para los propietarios de los terrenos y las comunidades vinculadas con estas actividades.

El aprovechamiento forestal puede contribuir a la generación de empleos y a la producción de recursos maderables y no maderables, siempre que se realice bajo las disposiciones ambientales y los programas de manejo autorizados.

Asimismo, las propuestas contemplan aspectos relacionados con el desarrollo económico local, la protección de los ecosistemas y la planificación integral del territorio.

Otro de los objetivos señalados es generar oportunidades vinculadas con el turismo y contribuir a la preservación del patrimonio arqueológico y cultural de la región.