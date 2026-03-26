Avalan reforma sobre límite a las jubilaciones y pensiones

En sesión correspondiente al Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima Novena Legislatura, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno aprobó por -urgente/obvia resolución-, la minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

De esta manera, esta legislatura cumple con su función de velar por los intereses de la ciudadanía en tiempo y forma, bajo el compromiso de legislar con humanismo.

Una vez agotado el tema que dio origen a la sesión, la presidenta declaró clausurados los trabajos del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones.

Previamente, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, constituida en Comisión Permanente, otorgó prórroga al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para que concluya el proceso de regularización previsto en el artículo segundo del decreto número 283, de fecha 13 de marzo del 2024, emitido por la Comisión Permanente de la Sexagésima Octava Legislatura de este Congreso del Estado.

Lo anterior, de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial Número 337, tomo tercero de fecha 20 de marzo del 2024, por el cual autorizó al Ayuntamiento municipal de Tapachula, Chiapas, la desincorporación del patrimonio municipal de una superficie de terreno para enajenarlo -vía donación- a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, bien inmueble que ocupa la escuela primaria “Primero de Mayo”, ubicada en la calle Reforma lotes 001, 009, 010, 011 y 02 de la manzana 007, polígono 14 del asentamiento humano denominado “El Alazán”.

En el desahogo de los puntos del orden del día, se autorizó al Ayuntamiento Constitucional de Frontera Hidalgo, Chiapas, dar de baja del patrimonio municipal a 12 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad.