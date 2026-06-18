Avalúos deben realizarlo profesionales

Alerta el Consejo Directivo del Colegio de Valuadores en Tapachula sobre irregularidades en supuestos avalúos por gente sin la profesionalización para realizarlos, por lo que hacen la recomendación de asesorarse con personas que les den certeza jurídica a su patrimonio y lograr que los valores catastrales reflejen la realidad económica y urbana de Tapachula y la región Soconusco.

En entrevista el presidente del Colegio, José Alfredo Villagrán Pinzón, advirtió que muchas familias desconocen el valor real de sus inmuebles y acuden con personas sin preparación, lo que deriva en irregularidades en trámites legales, fiscales y financieros.

Importancia

Dijo que el avalúo es clave en traslados de dominio, créditos hipotecarios y procesos comerciales para garantizar transparencia y seguridad jurídica, por lo que es vital no caer en manos de vivales o inexpertos.

Detalló que trabajan en acciones inmediatas para la actualización permanente de valores por zonas, distinguiendo sectores residenciales y populares para manejar costos accesibles.

“Vamos a trabajar de manera coordinada con las autoridades para establecer valores catastrales acordes con la realidad económica y urbana de Tapachula y también impulsaremos acciones sociales con costos accesibles según cada contexto, residencial o popular”, explicó.

Comentó que el organismo está integrado por ocho miembros con estudios especializados, maestría y cédula profesional, estos requisitos son obligatorios para emitir avalúos con validez oficial.