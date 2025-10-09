Avances en carpetas de investigación por feminicidios

Integrantes de la fundación Karla Velasco, familiares de las víctimas de feminicidio y homicidios reconocieron los avances que han presentado las autoridades de Chiapas respecto a los crímenes que han ocurrido contra algunas mujeres.

Maricruz Velasco Nájera, integrante de la fundación, enfatizó que se han hecho siete mesas de trabajo con las diversas instituciones para conocer cómo avanzan los temas.

De hecho, recordó que en el caso de su hija se puso una sentencia de 55 años de prisión a la persona responsable de ese crimen. Otro caso es el Guadalupe y se le dieron 65 años de cárcel al feminicida.

Apertura

Velasco Nájera enfatizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha brindado apertura a la fundación con los diversos casos que se están presentando; también reconoció el diálogo para avanzar con las investigaciones.

Las víctimas directas e indirectas son las que están dando a conocer los avances en temas que están relacionados con feminicidios, violencia sexual y tentativa de feminicidios.

Aclaró que no están lucrando en ningún sentido con estos asuntos, lo único por lo que han trabajado es para que haya justicia, verdad y no repetición de esos hechos.

Enfatizó que hay preocupación debido a que la mayoría de los feminicidios que se han cometido son a través de la violencia familiar.

“Tenemos un gobierno de diálogo, tenemos un gobierno de puertas abiertas, una Fiscalía que escucha las necesidades. Por eso nosotros nos sentamos a dialogar”, remarcó.

Finalmente, comentó que en el caso de su hija también se giraron recomendaciones en materia de derechos humanos por omisiones cometidas a las autoridades y la FGE aceptó esos puntos.