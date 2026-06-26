Avances en materia de saneamiento

Autoridades en sus tres órdenes de gobierno trabajan en San Cristóbal de Las Casas para fortalecer la coordinación interinstitucional, y así dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en materia ambiental relacionadas con la contaminación de los ríos Fogótico y Amarillo, así como con la protección de los humedales de montaña Kisst y María Eugenia.

En reunión de trabajo Asunción Malena Vázquez Méndez, directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y Mediación del Estado de Chiapas, destacó que estas acciones se desarrollan en conjunto con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de consolidar mecanismos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno en beneficio de la población.

Seguimiento

La funcionaria reconoció que, como resultado del seguimiento institucional realizado durante los últimos años, se observan avances importantes impulsados por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas.

Subrayó que existe una voluntad política e institucional para generar cambios afirmativos que permitan atender de manera integral los temas de saneamiento, medio ambiente y protección de los recursos naturales.

Vázquez Méndez destacó el trabajo realizado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), así como la suma de esfuerzos con instancias federales y académicas para fortalecer diagnósticos y proyectos de atención.