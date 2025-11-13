Avanza alumno a Olimpiada Nacional de Matemáticas

Tristán Sánchez Díaz, estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel Número 07, ubicado en el municipio de Tapilula, fue seleccionado para representar a Chiapas en la etapa nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), después de un proceso de evaluación en el que participaron más de mil 500 aspirantes de todo el estado.

La selección del estudiante se logró tras concluir satisfactoriamente las evaluaciones y entrenamientos coordinados por la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), institución encargada de la preparación especializada de los jóvenes clasificados.

Competencia

La fase nacional del certamen se llevará a cabo del 16 al 21 de noviembre en Oaxtepec, Morelos, convocatoria reconocida por su relevancia académica y por ser uno de los procesos selectivos más importantes para estudiantes con aptitudes destacadas en matemáticas.

Hugo Adán Robles Romero, director del CECyT 07 Tapilula, señaló que este resultado representa el compromiso del plantel con el fortalecimiento de las competencias académicas y la promoción de actividades de alto rendimiento en el ámbito científico. Asimismo, reconoció el trabajo desarrollado por los docentes que acompañaron al estudiante durante su preparación.

El plantel expresó también su agradecimiento a Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Cecytech, por el respaldo brindado para impulsar la participación del alumnado en actividades académicas de carácter estatal y nacional, lo que contribuye al desarrollo integral y al fortalecimiento de la formación académica en el subsistema.