Avanza atención integral del sistema de drenaje

Como parte de la atención integral al sistema de drenaje en la ciudad, así como a una de las demandas más sentidas de las familias capitalinas, el presidente Ángel Torres puso en marcha la rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Francisco I. Madero.

Acompañado del director general del Smapa, Juan Luis Paniagua, el alcalde capitalino explicó se instalarán más de 100 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de diámetro, se rehabilitarán 22 descargas y registros sanitarios, así como 3 pozos de visita y la construcción de dos pozos más, en la 1ª Sur entre 1ª Poniente y Calle Central.

Otras colonias

Se atienden también sistemas de drenaje sanitario en colonias como Jardines del Pedregal, Terán, fraccionamiento Primavera, barrios Niño de Atocha, San Roque, así como en Infonavit Grijalva, El Valle, entre otros puntos de la capital chiapaneca.