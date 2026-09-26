Avanza cambio de Facultad de Ciencias Odontológicas

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, comentó que fue aprobado por la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación del Consejo Universitario, el proyecto de Modificación de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública y cambio de denominación a Facultad de Ciencias Odontológicas.

Indicó que esto es en respuesta al crecimiento sostenido de su matrícula en los últimos años y con el propósito de garantizar la expansión incluyente de la educación superior.

Modificaciones

Detalló que la modificación contempla la desincorporación de los programas educativos de Enfermería y Fisioterapia de la actual sede en Tuxtla Gutiérrez, para integrarlos formalmente en la nueva Facultad de Ciencias de la Salud con sede en Venustiano Carranza, municipio que cuenta con la infraestructura y equipamiento necesarios para soportar la expansión de la oferta académica en la región De Los Llanos.

De manera paralela, la unidad en la capital ajustará su denominación a Facultad de Ciencias Odontológicas, concentrando su vocación académica en la formación, investigación y generación de conocimiento en salud bucodental.

La rectora indicó que la reestructurada Facultad de Ciencias Odontológicas mantendrá la Licenciatura en Cirujano Dentista y los posgrados en Salud Pública por su alta orientación social.

Asimismo, destacó que el análisis realizado prevé la diversificación de la oferta educativa y su especialización a través de la apertura de nuevos programas de posgrado.

El dictamen favorable fue aprobado por unanimidad por las y los consejeros de la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación. Tras la emisión de este acuerdo, la propuesta será turnada formalmente al pleno del Consejo Universitario para su análisis y, en su caso, aprobación definitiva.