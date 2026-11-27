Personas que participan en la caravana “Dios con Nosotros, Unión y Esperanza” consideran que podrían acogerse a las propuestas del Gobierno Federal para iniciar un proceso de regularización en el país, ante lo cansado de las caminatas, sobre todo de familias que van con niños pequeños.

Llegada

Este jueves, unos 200 extranjeros arribaron a Huixtla y se instalaron en el domo del barrio Guadalupe, en las márgenes del río, en donde algunos de ellos lavan sus ropas y se bañan ante las altas temperaturas que prevalecen en la zona.

Apoyo humanitario

Brigadas de Protección Civil (PC), del Grupo Beta Sur y de la Jurisdicción Sanitaria VII les han ofrecido atención médica por las afectaciones que presentan en los pies y deshidratación, principalmente.

A su vez, la zona es resguardara por elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal Preventiva, sobre todo para evitar accidentes ya que caminan de noche por la carretera Sostera.