Cansados pero con la intención de continuar hacia el norte del país, cientos de extranjeros que participan en la caravana “Dios con Nosotros” arribó este lunes al municipio de Mapastepec, luego de recibir rumores de operativos para detenerlos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

Atención de las autoridades

Por la noche partieron de Escuintla en donde descansaban y tras caminar unos 32 kilómetros se ubicaron en el domo del campo Santa Cruz.

Se dijo que varios de ellos presentan afectaciones en los pies por las largas caminatas, ya que el pasado 10 de noviembre partieron de Tapachula, motivo por el cual personal de Protección Civil, de la Secretaría de Salud y Grupo Beta, les han brindado atención.

Se dijo que a pesar de que algunas familias se han entregado al INM debido al cansancio y buscar quedarse en México, unas mil 500 personas siguen en el grupo.

Estos son de distintas nacionalidades, entre ellos Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba y Haití, quienes buscan llegar a los Estados Unidos, a pesar de las advertencias del gobierno de Donald Trump de no permitirles el ingreso.