A pesar del desgaste físico, cientos de migrantes que participan en la caravana “Dios con Nosotros” hizo su arribo a la cabecera municipal de Pijijiapan durante el día de ayer miércoles.

Se calcula que más de la mitad de quienes iniciaron el éxodo en Tapachula el pasado 10 de noviembre han desertado, algunos entregándose a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y otros quedándose en las poblaciones de paso.

Se dijo que elementos del INM y de la Guardia Nacional se han acercado a ellos para ofrecerles el retorno a Tapachula o llevarlos a Tuxtla Gutiérrez, aunque quienes quedan en la caravana tienen la intención de continuar hacia el norte del país.

Tras caminar desde Mapastepec durante prácticamente toda la noche, llegaron a la plaza central en donde descansan, aunque antes hicieron una “parada” en la comunidad Hermenegildo Galeana.

Apoyo

El gobierno federal insistió en ofrecerles ayuda para que puedan retornar a sus lugares de origen y en algunos casos, quedarse en territorio mexicano, iniciando un proceso de regularización.

Y es que según la Secretaría de Gobernación se les persuade ante las condiciones en que caminan, por lo que se les otorga ayuda humanitaria, aparte que durante la actual administración “ninguna caravana ha llegado a la frontera con Estados Unidos”.