Avanza censo de adultos mayores

El secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, asistió a la sesión de la Mesa Estatal del Programa Salud Casa por Casa, donde la delegada de Programas para el Bienestar, Manuela del Carmen Obrador Narváez, informó que, con corte al 26 de enero del presente año, la entidad registra un avance del 98.37 % en las visitas realizadas a personas adultas mayores y con discapacidad, como parte del censo para el levantamiento de su historia clínica.

Durante su intervención, el funcionario presentó la estrategia “Municipios Olvidados de Chiapas. Modelo de intervención en salud”, la cual busca consolidarse como una política pública orientada a la interrupción de la pobreza, especialmente en 859 localidades de 12 municipios: Aldama, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Tila y Capitán Luis A. Vidal.

Este modelo se basa en la coordinación interinstitucional entre las secretarías de Salud, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Trabajo y Economía, con el objetivo de atender de manera integral las principales brechas sociales y de salud en estas regiones prioritarias.

En el marco de esta reunión de trabajo, la delegada de Programas para el Bienestar anunció que el próximo 9 de febrero iniciará en Chiapas la credencialización del Servicio Universal de Salud, con el propósito de garantizar el derecho a la salud en las instituciones públicas a seis millones 185 mil 469 chiapanecas y chiapanecos. Para ello, se instalarán 133 módulos en todo el estado, así como 444 estaciones para la captura de información.