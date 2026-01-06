Avanza censo de vendedores de comida en Tuxtla

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios municipal reportó un aumento significativo en el registro de negocios de alimentos, con la intención de alcanzar un padrón confiable que garantice condiciones sanitarias para los consumidores.

José María González Portillo, titular del área, informó que el padrón de vendedores de comida, particularmente en vía pública, ha crecido de 380 a casi mil establecimientos dados de alta durante la actual administración. Sin embargo, adelantó que podría existir un número similar de negocios operando de manera irregular.

El funcionario explicó que el proceso central para esta regularización es la obtención de la Tarjeta Sanitaria, un documento expedido por la Secretaría de Salud Municipal que acredita que el negocio cumple con los requisitos, incluyendo estudios de laboratorio.

Esta tarjeta, dijo, ofrece certeza a los clientes sobre la calidad e higiene de los alimentos, por lo que hizo un llamado a los comerciantes a regularizarse de manera voluntaria, destacando que el trámite es sencillo y evita sanciones.

Buscan regularizar

González Portillo, advirtió que conforme al reglamento, los establecimientos que no se incorporen al padrón podrían hacerse acreedores a multas o incluso a la clausura, aunque recalcó que la intención principal de la actual administración que preside Ángel Torres no es clausurar, sino regularizar.

La meta para el próximo año es lograr la adhesión de hasta el 90 % de este sector, trabajando de manera conjunta entre el ayuntamiento y los propios comerciantes para impulsar un comercio local ordenado y seguro.