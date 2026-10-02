Avanza Chiapas al lugar 27 en competitividad

Chiapas avanzó al lugar 27 a nivel nacional en el Índice de Competitividad Estatal, una posición que, de acuerdo con el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, representa un cambio respecto al comportamiento histórico de la entidad, que anteriormente no había logrado superar el lugar 30.

El funcionario estatal señaló que, a unos meses de concluir 2026, los resultados en materia económica han sido positivos, particularmente en indicadores relacionados con competitividad y empleo.

“Logramos bajar un poco la informalidad, pero sobre todo la campanada la dimos en el índice de competitividad del IMCO”, afirmó.

Sostuvo que la posición alcanzada por Chiapas está relacionada con una estrategia que, desde el Gobierno del Estado, contempla acciones en materia de seguridad, combate a la corrupción y mejora de las condiciones para la actividad empresarial.

Consideró que estos factores contribuyen a generar un entorno de mayor confianza para las empresas que buscan establecerse o ampliar sus inversiones en la entidad.

En materia laboral, reconoció que Chiapas todavía enfrenta un rezago importante, al mantenerse entre los estados con mayores niveles de informalidad laboral, aunque aseguró que se han implementado acciones para mejorar las condiciones de acceso al empleo formal.

Entre estas acciones destacó la Bolsa Única Estatal del Trabajo (BOET), plataforma mediante la cual las personas que buscan empleo pueden registrar su perfil y establecer contacto con empresas que requieren personal.