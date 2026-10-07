Avanza Chiapas en el rubro de las viviendas

En Chiapas se genera una derrama económica estimada en alrededor de nueve mil millones de pesos por la contratación de 14 mil 90 viviendas en 27 conjuntos habitacionales, esto como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, informó Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE).

Además, de acuerdo con el tablero de Avances de Viviendas Entregadas del Gobierno de México e Infonavit, con corte al 29 de septiembre de 2026, Chiapas ocupa el séptimo lugar nacional en viviendas, con 637 entregadas.

Un fenómeno

Luis Ernesto Sauza señaló que el desarrollo de vivienda representa un impacto que va mucho más allá de la construcción de inmuebles, debido a la generación de empleos y al movimiento económico que produce en distintas cadenas productivas.

“La vivienda es uno de los grandes motores de la economía. Detrás de cada proyecto hay empleos, proveedores, materiales, servicios y, sobre todo, familias que tendrán acceso a un patrimonio. Una derrama de alrededor de nueve mil millones de pesos significa actividad económica para distintas regiones de Chiapas”, indicó.

Las 14 mil 090 viviendas contratadas se distribuyen en 27 conjuntos habitacionales de 11 municipios. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula concentran la mayor cantidad, con cuatro mil 680 viviendas cada uno; le siguen Palenque, con mil ocho; Ocozocoautla de Espinosa, con 800; Comitán de Domínguez, 752; Huixtla, 636; Tonalá, 558; Suchiate, 384; Berriozábal, 272; Arriaga, 160; y Chiapa de Corzo, 160.

Movimiento económico

“Estos números hablan de un sector que está generando movimiento económico en diferentes regiones. La construcción tiene un efecto multiplicador importante porque activa a proveedores, transportistas, comercios, trabajadores y prestadores de servicios”, afirmó el presidente del organismo empresarial.

El CCE Chiapas también destacó el resultado obtenido por la entidad en el Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde el estado pasó del lugar 32 al 27 nacional, avanzando cinco posiciones respecto a la medición anterior.

El presidente del Consejo argumentó que el resultado es relevante, aunque señaló que todavía existen áreas que requieren atención para que la entidad pueda mejorar sus condiciones para la inversión y la generación de empleos.