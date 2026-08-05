Avanza con éxito la campaña “Umai Antzetik”

La Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) puso en marcha este lunes la campaña “Umai Antzetik Para las Mujeres”, una iniciativa de prevención y sensibilización del cáncer de mama, que ofrece estudios de mastografía gratuitos para mujeres de 40 a 70 años, todos los lunes de ocho de la mañana a tres de la tarde, frente a la sede del Gobierno del Estatal, en el centro de la capital chiapaneca.

Emilia Zamora Atic Heinz, jefa del departamento de estudios de la dirección de población y desarrollo sostenible, explicó que el servicio, que se mantendrá durante el resto del ejercicio 2026, busca ampliar de forma significativa la cobertura en comparación con el año anterior.

“El año pasado en total se atendieron 10 mil mujeres, de las cuales hubieron 34 detecciones. Este año, la Secretaría de Salud espera que tengamos aproximadamente 40 mil mujeres con el servicio de mastografías”, detalló.

La funcionaria destacó que el estudio es gratuito y no toma más de 20 minutos.

Las interesadas solo deben acudir con su credencial de elector. Además de la realización de la mastografía, se proporciona seguimiento integral: los resultados se entregan en el mismo lugar y, en caso de detectarse algún hallazgo, se brinda toda la atención y acompañamiento gratuito.

“Hay que aprovechar este servicio de prevención. Es un estudio que lleva 20 minutos, no tarda más. Aquí se les da toda la facilidad y todo el acogimiento para que ustedes vengan, se hagan el servicio y, primeramente Dios, salgan completamente limpias; de lo contrario, también les podamos dar el servicio para que se les dé toda la atención”, invitó Zamora Atic Heinz.

La campaña, que arrancó con éxito el pasado lunes 3 de agosto, busca promover la detección oportuna del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres en México.