Avanza con paso firme en la acreditación Calea

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) avanza con paso firme en la acreditación internacional Calea, uno de los estándares mas exigentes del mundo en profesionalización policial.

Como parte del proceso, la SSP realizó entrevistas virtuales dentro de la auditoría documental Compliance Service Member (CSM), encabezada por el auditor certificado Aníbal Rodríguez, en el periodo del 7 al 15 de noviembre de 2025.

Auditoría

Se evaluó al personal de la Guardia Estatal Preventiva y áreas clave como Asuntos Internos, Inspección y Supervisión, Investigación Interna, Recursos Humanos, Psicología y la delegada administrativa, quienes abordaron temas de disciplina, intervención temprana y desempeño. Las Guardias Verónica Hernández Medina y Maribel Jiménez Martínez compartieron su experiencia formativa.

Desde la Useps, los sectores de San Cristóbal, Comitán, Tonalá, Pueblo Nuevo y Benemérito de las Américas participaron en la evaluación de Uso de la Fuerza, demostrando dominio de protocolos y responsabilidad operativa.

El auditor reconoció el profesionalismo y compromiso del personal de la SSP, mientras que el coordinador de acreditación destacó el respaldo del secretario para consolidar este proceso en todas las áreas.