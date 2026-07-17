Avanza conciencia sobre el cuidado animal

Para Celeste Coello Armas, de Provida Animal, la sociedad ha avanzado culturalmente sobre el cuidado que se debe tener de los animales; por lo mismo, su propuesta de ley, titulada México avanza, plantea no la extinción de las corridas de toros, sino la creación y promoción de otros eventos como las exhibiciones ganaderas.

Después de presentar esta ley en la Ciudad de México, Coello Armas detalló que la propuesta busca que no se pierda la derrama económica ni la fuente de empleos, y mucho menos la extinción de los toros de lidia, una raza que no podría sobrevivir sin la infraestructura que se ha construido alrededor de las corridas de toros.

Al contrario, México avanza, busca opciones con las que se pueda atraer turismo e inversión extranjera, “dado que en muchos países han cancelado las corridas de toros sin dar alternativas para que se siga promoviendo la cultura de los toros”.

La idea principal, señala, es que se enfoque en San Cristóbal. “Sé que hay una comunidad muy fuerte de aficionados a las corridas de toros, pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros vamos evolucionando como personas y no podemos divertirnos a través del sufrimiento de seres indefensos”, agregó.

Cuestionada sobre si tiene conocimiento sobre las mesas de trabajo que se realizan todos los lunes en relación al nuevo reglamento de ecología, que contempla temas como el maltrato animal, Celeste Coello se dice abierta a discutir las propuestas que se tengan.