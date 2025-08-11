Avanza conformación de Comités en Defensa de la 4T

En su IV Sesión Ordinaria, el Consejo Estatal de Morena Chiapas, los militantes estatales plantearon la importancia de implementar acciones acorde a los objetivos con que se trabajaran los próximos Comités Seccionales en Defensa de la Cuarta Transformación (4T).

Carlos Molina, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, enfatizó ante consejeros, diputados federales y locales, así como al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que estos comités son “la herencia organizativa de López Obrador”.

“Morena nunca descansa. Somos la herramienta del pueblo para lograr transformaciones democráticas. Estos comités serán protagonistas del cambio verdadero”, declaró durante la sesión donde también destacó la presencia de la diputada federal Flor de María Esponda, presidenta del Consejo General.

Calendario nacional

Previamente en una reunión nacional, Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, confirmó que a partir del 17 de agosto se realizarán entre seis mil y seis mil 500 asambleas dominicales simultáneas en todo el país.

La estrategia nacional es consolidar 71 mil 541 estructuras de base antes de enero de 2026, una por cada sección electoral que tiene el país, es de destacar que Chiapas tiene dos mil 41 secciones, que son el posible número de Comités Seccionales en Defensa de la Cuarta Transformación (4T).

Según los lineamientos nacionales, cada comité tendrá una integración mínima de cinco militantes, con mesa directiva electa (presidencia y secretaría) bajo paridad de género y mandato de tres años.

Las funciones tendrán acciones prioritarias para el partido, como difundir logros gubernamentales y distribuir el periódico Regeneración, organizar círculos de debate y formación política y el monitoreo y defensa del voto en procesos electorales.

Es de destacar que este comité tendrá un periodo de rendición de cuentas con actas registradas en cinco días e informes semestrales en siete días.

El presidente de Berriozábal, “Consejero Estatal y mentor encargado de la conformación de Comités Secciónales en Berriozábal”, Jorge Acero, destacó que durante la sesión, “se abordaron temas estratégicos para consolidar la estructura de Morena en Chiapas y promover la participación activa de los Comités Secciónales, reafirmando nuestro compromiso de consolidar un partido fuerte, inclusivo y cercano al pueblo”.