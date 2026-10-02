Avanza Consejería en reconocer la identidad de género

En cumplimiento a las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el consejero jurídico, Guillermo Nieto Arreola, junto a la subconsejera de Servicios a la Ciudadanía, María Aguilar Cancino, y la directora del Registro Civil del Estado, María Dolores Estrada Gordillo, atestiguaron y dieron acompañamiento en el procedimiento de la primera persona que realizó, en vía administrativa y de manera gratuita, el reconocimiento de su identidad de género en Chiapas, acto que representa un paso importante en la construcción de servicios públicos incluyentes, respetuosos y acordes con los derechos de las personas.

Este procedimiento permite avanzar hacia una atención que privilegia la no discriminación de las personas, evitando procesos jurisdiccionales para quienes soliciten este trámite. En este marco, el Instituto de la Consejería Jurídica trabaja en el fortalecimiento y actualización de la normatividad del Registro Civil, con el propósito de mejorar los servicios y brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar una administración pública cercana a las chiapanecas y chiapanecos, que atienda sus necesidades y facilite el acceso a servicios jurídicos y administrativos bajo principios de respeto, legalidad y derechos humanos.

Este avance forma parte de las acciones que, bajo las directrices del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, buscan consolidar un Chiapas de instituciones más accesibles, eficientes y sensibles a las necesidades de su población, demostrando de esta forma que Chiapas es un estado democrático.