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ChiapasTuxtla

Avanza construcción de alberca semi olímpica

Abril 12 del 2026
Autoridades educativas informaron los avances. CP
Autoridades educativas informaron los avances. CP

La construcción de la alberca semi olímpica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en la sede de Tonalá, permitirá fortalecer la formación práctica de las y los estudiantes del centro de investigaciones costeras, incluidas enseñanzas subacuáticas y de seguridad.

La universidad informó que las dimensiones son equivalentes a la ya existente en Ciudad Universitaria, en esta nueva alberca se permitirá impartir clases de natación, introducción al buceo y otras actividades subacuáticas, esenciales para el desarrollo de competencias vinculadas al manejo de cuerpos de agua.

Trabajos de campo

El nuevo inmueble beneficiará principalmente a las licenciaturas en Biología Marina y Manejo de Recursos Hídricos, cuyos alumnos requieren habilidades específicas para realizar trabajos de campo y reaccionar ante incidentes o accidentes en entornos acuáticos.

Durante dos visitas recientes a Tonalá, las autoridades universitarias recorrieron las obras y dialogaron con la comunidad estudiantil para conocer de primera mano las necesidades de las instalaciones.

En esos encuentros, se informó que este año se ejecuta un amplio programa de infraestructura y equipamiento con recursos estatales, federales y de vinculación estratégica.

Programa activo

Paralelamente, se mantiene activo un Programa de Mejora de Espacios Continua y Permanente, que ha permitido atender rezagos históricos mediante acciones como reparación de tuberías, rehabilitación de sanitarios, mantenimiento de luminarias y limpieza de registros.

Estudiantes, docentes y personal administrativo de la región expresaron su respaldo a las acciones emprendidas, destacando la atención personalizada y el diálogo directo como vías para mejorar las condiciones de aprendizaje y la calidad educativa en la universidad.

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