Avanza construcción de alberca semi olímpica

La construcción de la alberca semi olímpica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en la sede de Tonalá, permitirá fortalecer la formación práctica de las y los estudiantes del centro de investigaciones costeras, incluidas enseñanzas subacuáticas y de seguridad.

La universidad informó que las dimensiones son equivalentes a la ya existente en Ciudad Universitaria, en esta nueva alberca se permitirá impartir clases de natación, introducción al buceo y otras actividades subacuáticas, esenciales para el desarrollo de competencias vinculadas al manejo de cuerpos de agua.

Trabajos de campo

El nuevo inmueble beneficiará principalmente a las licenciaturas en Biología Marina y Manejo de Recursos Hídricos, cuyos alumnos requieren habilidades específicas para realizar trabajos de campo y reaccionar ante incidentes o accidentes en entornos acuáticos.

Durante dos visitas recientes a Tonalá, las autoridades universitarias recorrieron las obras y dialogaron con la comunidad estudiantil para conocer de primera mano las necesidades de las instalaciones.

En esos encuentros, se informó que este año se ejecuta un amplio programa de infraestructura y equipamiento con recursos estatales, federales y de vinculación estratégica.

Programa activo

Paralelamente, se mantiene activo un Programa de Mejora de Espacios Continua y Permanente, que ha permitido atender rezagos históricos mediante acciones como reparación de tuberías, rehabilitación de sanitarios, mantenimiento de luminarias y limpieza de registros.

Estudiantes, docentes y personal administrativo de la región expresaron su respaldo a las acciones emprendidas, destacando la atención personalizada y el diálogo directo como vías para mejorar las condiciones de aprendizaje y la calidad educativa en la universidad.