Avanza construcción de caminos artesanales

Habitantes de seis municipios de Chiapas han construido con sus propias manos y conocimientos heredados el 95 por ciento de los caminos artesanales que modernizarán la red carretera en la región informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Para este proyecto se ha destinado una inversión federal superior a los 122 millones de pesos mismas que han sido intervenidos en una longitud total de 16.5 kilómetros, con la particularidad de que son los propios pobladores de las comunidades quienes ejecutan los trabajos.

La dependencia explicó que con esto se busca impulsar la economía directa y la capacitación en las zonas rurales.

Las obras se llevan a cabo en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Chalchihuitán, Chanal, Huixtán y Amatenango del Valle, donde además de la modernización de la infraestructura carretera también se mejorará la seguridad y la conectividad.

La rehabilitación de estas vialidades artesanales también abonarán al acercamiento con los servicios de salud y educación a comunidades históricamente alejadas.

De acuerdo con el Centro SICT Chiapas, esta metodología de construcción favorece la generación de empleos temporales y la especialización de mano de obra no calificada en poblaciones de alta y muy alta marginación.

Adicionalmente, se prevé que las nuevas vialidades detonen el turismo y la actividad comercial en el medio rural.

EL principal propósito del Gobierno Federal es reducir la brecha de pobreza mediante la pavimentación de caminos que articulen a las comunidades con los servicios básicos, fomentando al mismo tiempo la derrama económica en las propias localidades beneficiadas.