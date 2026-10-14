Avanza construcción de escuela de tecnologías

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, verificó el estado que guarda la construcción del nuevo edificio que albergará a la comunidad universitaria de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus I, para dar cabida a las juventudes que se forman en las licenciaturas enfocadas en las nuevas tecnologías.

Acompañado del director General de Infraestructura, Jorge Antonio Molina Araujo, y la directora María de los Ángeles Polanco Enciso, observó el avance de la primera de tres etapas, que consiste en la cimentación a través de pilotes que servirán de base para este edificio de cinco plantas.

Recorrido

Durante esta visita, también se dio a conocer que este es un edificio atípico de cinco niveles, que albergará dos laboratorios de tecnología, dos laboratorios de desarrollo de software, 18 aulas didácticas, cubículos para docentes, área administrativa, módulo de baños y 22 anexos.

Al respecto, Chacón Rojas manifestó que este es un gran esfuerzo realizado por la institución para beneficio de las juventudes que se forman como profesionales en materia de innovación, tecnología e Inteligencia Artificial, conjugando instalaciones y equipamiento que les permita desarrollar todo su potencial.

En esta nueva unidad académica, que forma al estudiantado para destacar en el entorno digital, se ofertan las licenciaturas en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, en Ingeniería en Semiconductores, en Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa, en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, así como la licenciatura en Sistemas Computacionales.