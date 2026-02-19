Avanza construcción de nuevo panteón municipal

Este miércoles, en sesión ordinaria pública de cabildo, el municipio de San Cristóbal aprobó por unanimidad de votos el cambio de uso de suelo de un terreno ubicado en la carretera hacia Comitán para la construcción del nuevo panteón municipal.

La Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano acordó cómo procedente el cambio de suelo de conservación ecológica a zona de equipamiento urbano de un terreno ubicado en el kilómetro 190 de la carretera San Cristóbal-Comitán.

Aprueban cambio de uso de suelo

Por lo mismo, la Comisión exhortó al municipio a tramitar los permisos pertinentes ante el gobierno estatal y federal para poder construir el proyecto del panteón municipal. Señalaron que, hasta no conseguir la homologación de estos permisos, el dictamen quedara bajo reserva de efectos jurídicos.

La regidora Gabriela Muñoz, parte de la Comisión de obras, indicó que el proyecto del nuevo panteón atiende a una necesidad real del municipio y que se desarrollará con responsabilidad en salud pública y con criterios específicos, al mismo tiempo que le dará a certeza a las familias en momentos sensibles.

Pese al avance que esta aprobación que este cambio de uso de suelo representa, distintos grupos de ciudadanos han expresado que por el crecimiento poblacional de la ciudad es necesario que se tengan dos nuevos panteones.