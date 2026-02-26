Avanza demolición de Plaza de las Instituciones

En la coyuntura de demoler un edificio con dictamen de riesgo y crear espacios de esparcimiento social; el Gobierno del Estado de Chiapas inició el derribo de la Plaza de las Instituciones para crear un parque de mascotas en Tuxtla Gutiérrez, reabriendo el debate de la urgencia de un Decreto de Resguardo de Edificios Emblemáticos.

Se trata de un espacio que a mediados y finales del siglo pasado representó un paso hacia la modernidad, que actualmente está siendo sujeto a la demolición total, excepto la Cabeza de Pakal que adosa su exterior.

Este edifico por dictamen debía ser derribado, pero hay otros que deben ser conservados, creando una zona monumental de alto interés turístico y económico para Chiapas.

Actualidad

En recorrido por la zona, los albañiles explicaron que la demolición se está realizando por etapas descendentes, privilegiando medidas de seguridad, ante el debilitamiento de columnas y lozas de carga.

Se está empleando maquinaria para derribar zonas que no representan riesgo y finalmente se desmontará la estructura de metal del frente.

Es de mencionar que el proyecto contemplaría respetar la figura del Rey Pakal, conocido como la Cabeza Maya y la reforestación de espacios generales, con un tiempo estimado de ejecución de la obra entre demolición y creación del parque de aproximadamente once meses.

Al respecto, Jorge Alejandro Sánchez Flores, cronista municipal de Tuxtla Gutiérrez, explicó que en esa zona se encontraba la penitenciaría, que se inauguró el primero de noviembre de 1942, durante el Gobierno del doctor Rafael Pascacio Gamboa. Esos gobiernos aún eran de cuatro años.

En la antigua penitenciaría originalmente estuvieron tanto el Juzgado Penal como el Ministerio Público, donde despachaban el juez Enrique Robles y el agente del MP Alberto Cal y Mayor.

En tanto que, explicó que el creador de la Cabeza Maya fue el maestro David Morales. Se mandó hacer ya que en el edificio de Plaza de las Instituciones creada en el año 2000, se ubicaba la Secretaría de Turismo y ese era su emblema.

Decreto

Este cambio en la infraestructura local reabre el debate sobre la conservación y rescate de espacios privilegiados, pues cabe recordar que existe un proyecto de Decreto de Resguardo de Edificios Emblemáticos construidos y remodelados en Tuxtla Gutiérrez, entre 1940 y 1982.

Mediante el catálogo de construcciones que dan identidad a la ciudad, se seleccionó un grupo de edificios en Tuxtla con el principio de representatividad. Entre estos, se encuentran antiguas oficinas gubernamentales, templos, escuelas, museos y edificios derivados de proyectos políticos de desarrollo cultural, educativo y económico.

A la totalidad de los edificios se les describe en sus proyectos originales, presentando (cuando es posible) planos y fotografías de la época, para después ubicarlos física y visualmente mediante un mapa geográfico, exponiendo sus condiciones y funcionalidad social.

Asimismo, se expone una ficha técnica de cada construcción respecto a sus materiales y estilo arquitectónico, utilizando el criterio del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se le suma un apartado contextual de testimonios narrados en torno de los edificios, tanto por cronistas locales como por personas que vivieron este período del desarrollo capitalino.

Identidad local

Estas edificaciones aún están en pie y representan el último esbozo de la identidad local, por lo que deberían ser protegidas por la sociedad civil, mediante políticas públicas municipales y estatales, además de decretos monumentales de la Federación impulsados por el Congreso del Estado de Chiapas, los cuales podrían ser viables gracias a la legislación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

Sobre el proyecto, es pertinente mencionar que el parque es inclusivo con áreas para mascotas y convivencia familiar, según informó la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart.

La funcionaria estatal explicó que el proyecto del parque contempla un espacio abierto de uso familiar, con zonas diferenciadas según el tamaño de los animales, además de servicios complementarios. El parque incluirá un área de veterinaria y restaurante.