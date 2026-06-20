Avanza diálogo entre Sección 7 y Gobierno Federal

De acuerdo con el secretario general, Isael González Vázquez, en la reunión de este viernes en Ciudad de México con las autoridades educativas estatales y federales, además del gobernador Eduardo Ramírez, se abordaron temas como la bilateralidad entre la sección y la SEP, también se acordó que la Dirección General del Issste recorra todos los hospitales de Chiapas y ver las necesidades que prevalecen.

Aseguró que se comprometieron a la construcción de dos edificios, servicios funerarios y crematorios y un espacio recreativo y deportivo para la Sección 7 de Chiapas. Tendrán una nueva reunión en Chiapas el próximo 26 de junio. Previamente tendrán una mesa de justicia el lunes 22.

El líder magisterial no confirmó ni descartó que se retiren del plantón en la Ciudad de México, pero dijo que van a informar a las bases magisteriales sobre los acuerdos y de ahí tomar una decisión consensuada sobre la ruta a seguir en la huelga nacional. Cada sección tomará la decisión.

Tampoco aceptó o negó que haya un ofrecimiento económico como dijo la dirigente de la sección 22, solo dijo que quedaron temas pendientes para que la Secretaría de Hacienda los analice, como equipamiento de jefaturas, de supervisiones, de escuelas. También se incluyó un paquete de solicitudes de construcción de aulas.

Bloquean salidas

Este viernes maestros y maestras de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación (CNTE), otra vez bloquearon por varias horas las salidas de Tuxtla Gutiérrez, en los puntos conocidos como La Pochota y crucero a La Angostura, generando un severo caos.

Esta movilización, que comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana, generó la molestia de varios conductores al verse obligados a desviar su ruta, dándose un conato de enfrentamiento con un automovilista ante un docente que se acercó para darle un golpe, grabado por la prensa, lo que lo llevó a intentar impedir que lo filmaran.

Decenas de personas que se trasladaban en autobuses de Berriozábal, San Fernando y Ocozocoautla, tuvieron que transbordar para llegar su destino, caminando largas distancias bajo el sol.

Mientras las y los docentes se encontraban en La Pochota, varios metros antes del bloqueo ocurrió un accidente, cuando un pesado tráiler se quedó sin frenos y gracias a la maniobra del conductor se evitó una tragedia, ya que se estrelló contra un muro y terminó impactando con otro tráiler que permanecía estacionado.

En ambos puntos el caos vehicular fue bastante fuerte, cientos de automóviles buscaban vías alternas. Las y los docentes permanecieron en campamentos improvisados, cubriéndose del sol con sombrillas, lonas y sombreros.