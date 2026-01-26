Avanza el refugio climático en el Museo de la Ciudad

Con gran éxito se realizó la jornada ciudadana de intervención al Museo de la Ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, generando un primer avance a lo que será un refugio climático, informó la directora del proyecto Suelo Vivo y voluntaria de la Brigada de Jardinería, Karla Mancilla.

La también ambientalista agradeció la copiosa participación ciudadana y presentó imágenes de lo que se prevé como el proyecto final en una sección del estacionamiento del emblemático inmueble.

Asimismo, recordó que los refugios climáticos son soluciones basadas en la naturaleza para renaturalizar las ciudades. Son espacios verdes que van más allá de lo ornamental, ya que son diseñados para ofrecer funciones concretas, tales como ser espacios refugio para la biodiversidad, proporcionar sombra, humedad, confort térmico y retención de agua.

En este evento participaron decenas de ciudadanos, removiendo tierra, organizando plantas, sembrando un primer bloque y dando forma a las paredes y entorno general.