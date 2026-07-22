Avanza elección de nuevos consejeros

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas mantiene en marcha el procedimiento de selección para designar a tres integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), quienes habrán de ocupar las vacantes que dejarán las consejeras y el consejero que concluyen su encargo en los próximos meses.

Se trata de María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro y Edmundo Henríquez Arellano, los cuales finalizarán su periodo de siete años al frente del órgano local electoral en noviembre, por lo que el relevo deberá quedar definido antes de que concluya el plazo establecido.

Convocatoria

La encargada de despacho de la Delegación del INE en Chiapas, Flor Denise Pérez Chávez, informó que el proceso arrancó con un total de 154 personas registradas en la convocatoria. No obstante, una vez aplicadas las dos primeras pruebas de conocimientos y habilidades, el número de aspirantes que continúan en la ruta de selección se redujo a 24, de los cuales 10 son mujeres y 14 hombres.

La funcionaria electoral subrayó la relevancia de este ejercicio no solo para la integración del IEPC, sino también para la vida democrática de la entidad, pues los nuevos consejeros serán los responsables de organizar y coordinar las próximas elecciones locales.

“Este procedimiento es muy importante para el fortalecimiento de la democracia, también para la preparación del próximo proceso electoral 2027, porque el OPLE —Órgano Público Local Electoral— y el INE son las instituciones más importantes para la administración de las elecciones”, expresó Pérez Chávez.

Nuevas etapas

El proceso de selección continuará con nuevas etapas de evaluación, entre las que se incluyen entrevistas y análisis de perfiles, hasta lograr la designación de las tres personas que cubrirán las vacantes en el Consejo General del IEPC, el cual jugará un papel clave en la organización de los comicios de 2027, donde se renovarán diversos cargos de representación popular.

Con este procedimiento, el INE refrenda su compromiso de garantizar que la integración de los organismos electorales locales se realice con estricto apego a los criterios de transparencia, equidad de género e idoneidad, elementos fundamentales para la confianza ciudadana en el sistema electoral mexicano.