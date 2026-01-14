Avanza entrega de resultado de examen de confianza

La evaluación responsable, la coordinación interinstitucional y el apego a la normatividad continúan consolidándose como ejes fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en Chiapas.

En cumplimiento a las políticas públicas impulsadas por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas (CECCC), bajo la dirección de José Alonso Llaven Villarreal, llevó a cabo cuatro entregas del Resultado Único del Examen de Control de Confianza a autoridades municipales de distintas regiones del estado.

Resultados a municipios

Durante estas jornadas institucionales se realizó la entrega de resultados a los municipios de Acala, Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Coapilla, Copainalá, El Parral, Emiliano Zapata, Jiquipilas, Ocotepec, Osumacinta, San Fernando, San Lucas, Tecpatán, Siltepec, Escuintla, Chenalhó, Chicomuselo, Huehuetán, Ixhuatán, Juárez, Ocosingo, Pijijiapan y Tenejapa.

De igual forma, se efectuó la entrega del Resultado Único del Examen de Control de Confianza a los municipios de Bejucal de Ocampo, Capitán Luis Ángel Vidal, Chapultenango, Chilón, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huixtán, Huixtla, La Independencia, Marqués de Comillas, Mazatán, Rayón, Reforma, Tumbalá, Unión Juárez, Yajalón, Chanal, Amatenango del Valle, Ixtapa, Mazapa de Madero, Teopisca, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Mezcalapa y Amatán.

En cada una de estas entregas se contó con la presencia de las y los presidentes municipales de dichos ayuntamientos, quienes refrendaron su disposición para fortalecer los procesos de evaluación, profesionalización y toma de decisiones informadas en materia de seguridad pública.

Estas acciones permiten a los gobiernos municipales contar con información oficial y confiable, fortaleciendo la certeza jurídica, la transparencia institucional y la consolidación de cuerpos policiales alineados a la legalidad.

Con estas entregas, el CECCC reafirma su compromiso con el fortalecimiento de instituciones sólidas, responsables y confiables, contribuyendo de manera permanente a la seguridad y a la confianza de las y los chiapanecos.