La diputada Faride Abud García, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Chiapas, informó que la Ley Lupus, presentada por integrantes de la Asociación de Pacientes Reumáticos Esperanza de Vida A.C., ya fue ingresada al pleno, aunque su avance depende de acuerdos con las instituciones correspondientes.

“Ya tuvimos acercamiento con esta organización. Incluso llevamos a cabo un foro aquí en las instalaciones del Congreso del Estado, donde invitamos a varias instituciones de salud para que nos hicieran posible el apoyo, porque nosotros como Congreso podemos legislar para poder ayudarlos a ellos como pacientes y como familiares”, señaló.

Registro

Abud García detalló que durante el foro se solicitó elaborar una lista de personas con este padecimiento y que la asociación entregó una iniciativa de ley para el apoyo a estos pacientes.

“Ya lo ingresamos al Congreso, pero hay que decirlo: cuando se viene un poco de tema de recurso económico, tenemos que acordarlo con las instituciones de salud pública, tanto con la Secretaría de Salud como con el IMSS Bienestar, o las instituciones donde tenga un derechohabiente, ya sea Issste o Isstech. No depende de nosotros como diputados”, explicó.

La legisladora señaló que el padrón de pacientes se hará correctamente, pero también consideró necesario voltear a ver a las personas con enfermedades raras, especialmente niños.

Cuestionada sobre el estado de la iniciativa, Abud García respondió: “Ya lo ingresamos, pero tenemos que ver con las instituciones de salud pública su forma de ver, porque acuérdense que ellos son los que están al frente de las instituciones de salud pública, no el Congreso del Estado”.