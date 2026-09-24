Avanza la meta de 70 mil viviendas en el estado

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Alfonso Iracheta Carroll, dio a conocer que en Chiapas se avanza en la meta de 70 mil 500 viviendas como parte del programa Viviendas Bienestar.

Durante la entrega de casas a 208 familias de Tuxtla Gutiérrez en el fraccionamiento Nueve Palmas, Iracheta Carroll detalló que de ese total, 34 mil viviendas serán edificadas por el Infonavit, 30 mil por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y seis mil 500 por el Fovissste.

Estas acciones están dirigidas a familias chiapanecas, cuyos ingresos oscilan entre uno y dos salarios mínimos.

Meta sexenal

El funcionario federal subrayó que este esfuerzo forma parte de la meta sexenal del gobierno de México para garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

La inversión conjunta estimada asciende a más de 42 mil millones de pesos, lo que generará empleos directos e indirectos en la entidad y beneficiará a miles de personas.

En el evento, la secretaria General de Gobierno de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por las Viviendas Bienestar. “Gracias por esta oportunidad para las familias de tener una vivienda digna y justa. Coadyuvaremos para que sigan llegando más beneficios al estado”, expresó.

Evento

El evento fue presidido por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. El delegado de la Sedatu en Chiapas, Pedro Sergio Becerra Toledo destacó que esta jornada representa algo mucho más grande que la entrega de una vivienda.

“Significa brindar certeza, patrimonio y mejores condiciones de vida para las familias chiapanecas”, y reafirmó el compromiso de la dependencia con la política de vivienda impulsada por la presidenta de México.