Avanza la Ruta de las Culturas Mayas

La nueva carretera Palenque-Ocosingo presenta un avance permanente buscando modernizar la conectividad de una de las regiones turísticas más importantes de México.

En el recorrido se pudo constatar que la carretera conocida como La Ruta de las Culturas Mayas, tiene diversos frentes de trabajo, sobre todo en el tramo Palenque a Misol-Há y algunas intervenciones, así como zonas de extracción de material en el subtramo Misol-Há al crucero de Lagunas de Montebello.

Infraestructura

El proyecto es coordinado por la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, quien explicó en conferencia reciente -en el marco del anuncio de una carrera- que se contemplan 94 kilómetros de carretera, 16 kilómetros de un ramal de acceso, integrando 73 estructuras como entronques, puentes, túneles, pasos de fauna y viaductos, con el objetivo de mejorar la conectividad y reforzar la seguridad vial, por lo que la extensión final podría incrementarse.

Al pie de la obra se pueden observar diversos frentes de trabajo, en algunos casos también ampliaciones y mejoras a la propia arteria existente y en otros casos, el paso de una carretera nueva en el tramo a Misol-Há como a Cascadas de Agua Azul.

Recorrido ERA

Recién el gobernador Eduardo Ramírez realizó una visita por la zona, donde supervisó los avances de la obra que lleva un acumulado de inversión de dos mil millones de pesos y se contempla una inversión adicional de mil 500 mdp por parte del Gobierno estatal, así como 8 mil millones de pesos de origen Federal, con el objetivo de extender la vialidad hasta las cascadas de Agua Azul.

Es de mencionar que la obra completa de Palenque a Ocosingo tiene un presupuesto entre recursos federales y estatales de 20 mil millones de pesos.

INAH

Los avances actuales se han realizado en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que gran parte del trazo atraviesa zonas con presencia arqueológica.

Además, se generó un proyecto adyacente que benefició espacios turísticos en la Zona Arqueológica de Palenque, como de algunas otras comunidades del lugar.