Avanza mejoramiento de espacios para la cultura

La titular del Consejo Estatal para las Culturas y Artes del Estado de Chiapas, Angélica Altuzar, confirmó que avanzan los trabajos de mejoramiento a los techos de los diversos recintos que recientemente habían presentado afectaciones por el paso de las lluvias.

Agregó que se realizan trabajos generales en apego al proyecto anual de atención, de igual manera se trabaja en un proyecto de inversión que permita un mejoramiento integral.

Entrevistada en el marco de un concierto aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar de la cartelera cultural.

Cartelera cultural

Destacó que el primer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Chiapas (OSCH) inició en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, con la participación del director invitado Alejandro Basulto y del concertista Eusebio Sánchez.

El programa incluyó obras de Ludwig van Beethoven y del propio Basulto, interpretado por un total de 49 músicos que ofrecieron un concierto que fusionó modernidad y energía vibrante.