Avanza obra de salvamento en el libramiento Sur

Las obras de salvamento sobre el libramiento Sur y carretera a Villaflores en Tuxtla Gutiérrez, superan el 50 % de su avance, luego que en la zona ocurriera un deslizamiento sobre la parte media del puente.

Tipo de tierra

Trabajadores de la zona confirmaron que se revisó la cimentación tramo por tramo, encontrando material mejorado, pero en la parte de abajo había arcilla, que es común por el tipo de terreno de la zona; sin embargo, este se satura muy rápido y se expande generando deslizamientos. Actualmente, colocaron una suerte de muro de contención, mejoraron parte de la tierra, colaron zapatas y una loza de cimentación en algunos tramos.

Dependencias al tanto

Cabe señalar que la Secretaría Municipal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez mantiene una vigilancia preventiva de manera permanente en la zona ante el riesgo de desplomes.

Eder Mancilla, titular de la dependencia, informó que la situación se originó debido a una separación en la estructura del puente, provocada por la filtración de agua de lluvia y una corriente que baja de colonias al sur.

En el área persiste el bloqueo parcial en las vialidades y la petición de los habitantes de agregar una obra hidráulica que capte el agua que escurre de colonias al sur; al momento, solamente están las autoridades trabajando par el rescate inmediato de la zona afectada.