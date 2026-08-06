Avanza parque industrial de Llano San Juan

Especialistas en parques industriales, autoridades ambientales y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron una reunión estratégica para consolidar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Llano San Juan.

El proyecto es considerado una de las apuestas más fuertes del gobierno estatal para atraer inversiones y generar empleos; dio un paso clave esta semana con una serie de reuniones técnicas y recorridos de campo encabezados por el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González.

Este predio se perfila como un polo de atracción para empresas nacionales y extranjeras, pero con un enfoque de sustentabilidad.

Actividades

La jornada arrancó con un recorrido a pie por el terreno donde se levantará el complejo. Ahí, Pedrero y los expertos analizaron desde la conectividad vial y la vocación del suelo hasta la infraestructura básica con la que ya cuenta la zona, para determinar qué tan competitiva resulta su ubicación para futuros inversionistas.

Más tarde, la agenda se trasladó a las mesas de trabajo. En una primera reunión con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), se revisaron los requisitos técnicos y legales que deberá cumplir el proyecto para no solo evitar afectaciones al entorno, sino para consolidarse como un “Eco Parque Industrial”, con estándares de eficiencia energética y cuidado de los recursos naturales.

Suministro eléctrico

El cierre del día fue con el superintendente de la CFE en Tuxtla, Adalberto Hernández, con quien se abordó el punto más crítico para cualquier inversión de gran calado: el suministro eléctrico.

Se analizaron las factibilidades y las necesidades de infraestructura para garantizar que el polo cuente con energía confiable y suficiente para sostener la demanda de las empresas que puedan llegar.

Certidumbre

Con estas acciones, la administración de Eduardo Ramírez Aguilar busca darle certidumbre a los inversionistas y acelerar los tiempos de un proyecto que, según lo previsto, detonará la economía regional, con un sello ambiental y ordenamiento territorial.