Avanza perforación de Sitio Grande

Van más de dos kilómetros de profundidad en el pozo exploratorio Sitio Grande 2001SON, en Reforma, por lo que el subdirector de Perforación de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Rangel Hernández, adelantó que se espera llegar a la meta de los más de ocho kilómetros en el mes de octubre.

Detalló que los trabajos se encuentran actualmente en los más de dos mil 400 metros de fondo. Se espera llegar a una zona inexplorada al alcanzar una hondura, casi récord, de ocho mil 300 metros, con una expectativa de alrededor de 150 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Trabajos

“El pozo está programado para terminar la perforación a finales de octubre. La parte de interés que estamos buscando estaría para principios de noviembre”, dijo el subdirector en su intervención.

El gerente de Operación de Áreas Terrestres de Pemex, Miguel Ángel Moreno González, abundó que en esta cavidad se buscará en el clásico superior Oxfordiano; adicional a este, se tienen 11 localizaciones para que en caso de ser exitoso se comiencen las extracciones a la brevedad.

Por su parte, el gerente de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Estratégica, José Manuel Cancino Hernández, dijo se continúa con el planteamiento original, bajo una estrategia de trabajar en producción temprana, para ello se ampliaron las macroperas.

Etapas

La primer macropera se hizo en dos etapas, la primera se creó en un tiempo récord de 60 días, es de 55 por 160 metros (m). Se le hizo una ampliación de 95 por 160 m, lo que permitió tener una infraestructura de 150 por 160 m.

“A su vez tenemos otra macropera que vamos a empezar a construir de aproximadamente 270 m por 174; son más de cuatro hectáreas que nos va a permitir tener la infraestructura hasta para nueve pozos. Ambas infraestructuras nos van a permitir la capacidad para perforar hasta 15 pozos y tener cinco equipos de perforación operando de manera simultánea”, dijo el supervisor.

De ser exitosa la exploración, se apuesta por la producción temprana y acelerada; por lo cual ya se tienen considerados los ductos de producción.

Se espera instalar un ducto en producción de ocho pulgadas (in) por tres kilómetros (km); y otros dos ductos, uno de 16 in por 14 km y la unión entre ambas macroperas de 16 in por tres km.