Avanza PJE hacia una justicia más incluyente

Como parte del compromiso por una justicia más humana, accesible e incluyente, el Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la “Presentación de la Transcripción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Sistema Braille”.

Este acto, realizado en el marco del Día de la Constitución Mexicana, estuvo encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, quien reconoció el esfuerzo del integrante de la familia judicial, César Andrés Cruz Palacios, encargado de realizar la transcripción, como un paso significativo al reconocimiento pleno de las personas con discapacidad visual, al garantizar su acceso directo a la norma fundamental que rige la vida democrática del país.

Compromiso

Asimismo, Moreno Guillén refrendó su compromiso por continuar impulsando las oportunidades para las personas con discapacidad, sin discriminarles, porque se tiene que predicar con ejemplo, no como una cuestión de publicidad, sino con acciones afirmativas.

Durante su intervención, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, externó un reconocimiento al trabajo y liderazgo del magistrado presidente por demostrar una justicia con humanismo, refrendando el trabajo interinstitucional, para apoyar acciones de inclusión.

Por su parte, la diputada Luz María Castillo Moreno calificó esta presentación como un hecho histórico y un acto de justicia social, porque una persona que no puede acceder a la Constitución tampoco puede ejercer plenamente sus derechos y cuando los derechos no son accesibles para todas y todos, la democracia se vuelve incompleta.

Nueva ERA

De igual manera, Cruz Palacios manifestó que hoy, en esta nueva era de la inclusión, la discapacidad está siendo escuchada y atendida; y agradeció al magistrado presidente por su apoyo para que hoy los 136 artículos de nuestra Constitución estén disponibles para que cualquier persona con discapacidad visual pueda acceder a ellos, siendo este trabajo un legado para las nuevas generaciones.