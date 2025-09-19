Avanza Plan Emergente de Recolección de Residuos

El Ayuntamiento de Tapachula dio a conocer que la logística del Plan Emergente de Recolección de Residuos, instruida por el presidente municipal Yamil Melgar a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), avanza con más resultados positivos.

Como parte de las acciones avaladas por el Cabildo, en las últimas horas se brindó atención a 82 colonias entre las que se encuentran Lomas del Tacaná, San José El Edén, Lomas de Sayula, Bonanza, Laureles 1, Lomas del Soconusco, Los Llanes 2, Primero de Mayo, Lomas de Tapachula, Pedregal de San Ángel, entre otras.

Trabajos coordinados

Cabe mencionar que los trabajos coordinados con la Secretaría de Servicios Públicos, han permitido ampliar la cobertura y garantizar un servicio de recolección más eficiente en los cuatro cuadrantes del área urbana y zonas rurales.

Los trabajos permanentes han cumplido los objetivos de mejorar la salud pública, al reducir los riesgos de contaminación y focos de infección; proteger el medio ambiente, mediante la disposición adecuada de los residuos; y promover la sostenibilidad, fomentando una cultura de limpieza y corresponsabilidad entre la ciudadanía.

Es importante destacar que, del 12 al 17 de septiembre, el Plan Emergente de Recolección de Residuos logró retirar más de dos mil 800 toneladas de basura orgánica e inorgánica en distintas colonias y centros de abasto, entre ellos Guadalupe, Emiliano Zapata, Soconusco, San Juan, San Sebastián y 5 de Mayo, consolidando entornos saludables en beneficio de todos.

Para concluir, el Ayuntamiento de Tapachula precisó que la continuidad de este plan está garantizada, con el objetivo de atender de raíz la problemática de los residuos sólidos y consolidar un modelo de gestión responsable que contribuya a una ciudad más limpia.