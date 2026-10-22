Avanza positivamente la Ley Inmobiliaria

La Ley Inmobiliaria presentada meses atrás al Congreso del Estado avanza rápidamente gracias al apoyo de la Secretaría de Economía y del Trabajo y de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, informó Armando Ledesma Borja, autor de la iniciativa y del libro “Sobre la Ley Inmobiliaria”.

“Independientemente a las propuestas de ley que estamos introduciendo que vienen a darle una garantía patrimonial a los chiapanecos evitando fraudes inmobiliarios, el día de hoy es presentar los avances de lo que ya estamos haciendo en materia de contratos de homologación y de garantías para los chiapanecos en forma independiente a la ley”, señaló.

Propuestas

El también presidente del Consejo Nacional Inmobiliario explicó que las dos propuestas de ley incluyen la capacitación y certificación de los profesionales inmobiliarios, así como el tema de los seguros y fianzas en favor de los chiapanecos para proteger su patrimonio.

Ledesma Borja detalló que los contratos que presentan ya incluyen la parte de seguros y fianzas. Asimismo, advirtió que el problema surge cuando un chiapaneco confía en un intermediario y, en lugar de acudir a las oficinas del notario trata con gestores notariales, quienes “alteran el ciclo del trabajo” y no tienen la capacidad ni la responsabilidad de un notario.

“En estos contratos que traemos se prohíbe expresamente tratar con gestores notariales. Hay que tratar directamente con el notario, que es el que está legalmente facultado por el gobierno”, subrayó.

Responsabilidades

Respecto a la responsabilidad de los notarios aclaró que el organismo no tiene facultades para incluir obligaciones a los fedatarios, pero sí obliga a sus asociados a tratar directamente con ellos. “Si no, tienen penalidades y pierden el derecho a cobrar comisiones”, advirtió.

El entrevistado informó que el Consejo Nacional Inmobiliario cuenta actualmente con 123 asociados y se ha consolidado como la más grande en Chiapas en menos de un año de constituida.

Su enfoque es la legalidad y la capacitación, con docentes que son notarios, jueces y magistrados del más alto nivel en el estado.

Sobre la cultura de protección patrimonial entre los chiapanecos, consideró necesario difundir más la cultura de la legalidad.

“Vamos a mostrar los contratos, vamos a proyectarlos para que vean cómo lo estamos haciendo y buscando que estos sean los modelos que incluya la ley, que sea obligatorio proteger la seguridad de los chiapanecos”, concluyó.