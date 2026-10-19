Avanza profesionalización de guías en Chiapas

En Chiapas operan un aproximado de 300 guías de naturaleza, de los cuales, el 70 % son locales o comunitarios y cumplieron con su proceso de profesionalizaron informó Pablo Albores, director de Turismo Comunitario y Turismo Alternativo.

Detalló que la dependencia avanza en la certificación de estas personas y en el trabajo de los destinos naturales en diversas regiones de la entidad.

Sostuvo que en lo que va del año se ha trabajado en Unión Juárez, en la Selva Lacandona; en conjunto con la Unidad de Competitividad, se ha hecho lo propio con la comunidad de Chiquihuitas, quienes tienen a cargo el volcán Tacaná.

También se realizaran labores en Tzimol y Las Margaritas, en la primera comunidad se encuentran los senderos extraordinarios. Asimismo comentó que acaba de concluir un diplomado para la formación de guías de naturaleza en Ocosingo.

Sobre la disposición de las comunidades para sumarse al programa, Albores señaló que muchas que ya conocen el tema y quienes han vivido del turismo de naturaleza ven una oportunidad para profesionalizarse y generar un producto turístico.

La meta, agregó, es cubrir a finales de año el 80 % de las áreas de turismo comunitario que hoy se dedican a esta actividad en el estado.

Explicó que el guía comunitario se profesionaliza y termina convirtiéndose en guía de naturaleza bajo la norma 09. Confía en que con lo hecho este sexenio, la cifra podría cerrar el año en 350 guías.

En cuanto a la demanda, mencionó que el Tacaná sigue siendo un destino altamente solicitado, así como la zona de Lázaro Cárdenas y el Arco del Tiempo.

Añadió que se busca impulsar la costa de Chiapas, donde actualmente hay una parte rezagada, aunque por las lluvias, la intervención en esa zona se realizará hasta después de noviembre.

Destacó que ahí hay una gran cantidad de guías comunitarios en la reserva del Triunfo y en la reserva de la Encrucijada, muchos de los cuales se profesionalizarán.