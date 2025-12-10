Avanza programa Acercando la Justicia al Pueblo

En el domo San Sebastián, en el municipio de Tenejapa, ante más de mil asistentes de las comunidades y representantes de sectores ciudadanos, el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, llevó por primera vez a uno de nuestros pueblos originarios, el programa Acercando la Justicia al Pueblo, en un encuentro directo con la población.

Luego de una ceremonia de investidura con las autoridades tradicionales, y desde el compromiso de construir una atención incluyente que reconoce la pluriculturalidad y las formas de organización comunitaria de las poblaciones originarias, en esta segunda visita que realiza al municipio de Tenejapa, Moreno Guillén destacó que la presencia del programa en todo el territorio estatal, fortalece la capacidad del Poder Judicial para escuchar a la ciudadanía y mejorar sus servicios.

“Si en el municipio no hay justicia tampoco lo habrá en el estado, trabajamos desde el diálogo y la reconciliación, el ‘Lekil Chapanel’, el darle a cada quien lo que le corresponde y ser tomados en cuenta, en eso consiste la justicia, en ser escuchados, valorados y entonces tomar determinaciones”, manifestó Moreno Guillén.

Impartición de justicia

Durante el acto, el magistrado presidente presentó a personas juzgadoras y defensoras públicas del distrito judicial, quienes participaron en la sesión de preguntas y respuestas al final del programa, reafirmando la importancia de que las comunidades conozcan a quiénes les atienden, cómo se imparte justicia y qué servicios están a su disposición, en una labor que se consolida gracias a la responsabilidad y participación activa del personal de la familia judicial.

Por su parte, el presidente municipal, Roberto Girón Luna, subrayó que el magistrado presidente Moreno Guillén, es el primer titular que llega al pueblo de Tenejapa para dar a conocer lo que es realmente la justicia y la función del Poder Judicial del Estado, por lo que expresó su agradecimiento por esta iniciativa que también toma en cuenta a los pueblos originarios, rompiendo barreras de distancia y de lenguaje.

Asimismo, la representante de las mujeres en el municipio, Laura López Pérez y el representante de la sociedad, Alfredo López Girón, reconocieron que este acercamiento, les da la confianza de que cuando necesiten acceder a la justicia, serán tratados con la misma dignidad y el respeto con que hoy el titular del Poder Judicial se dirigió al pueblo.

Esta jornada en Tenejapa no solo fortaleció el diálogo directo con la población, sino que también consolidó la confianza en la institución, mostrando que una justicia incluyente, respetuosa y accesible es posible cuando se escucha y se trabaja de la mano con el pueblo.