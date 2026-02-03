Avanza programa Bacheando Tuxtla

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, destacó los avances del programa Bacheando Tuxtla, una estrategia integral que se ejecuta de manera permanente, tanto de día como de noche, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y reducir afectaciones a la circulación vehicular.

El alcalde explicó que los trabajos nocturnos se realizan principalmente en libramientos, bulevares y avenidas de alta concurrencia vehicular, ya que intervenir estas zonas durante el día provocaría congestionamientos severos en la ciudad.

Cuadrillas

Por ello, señaló que las cuadrillas municipales trabajan durante la noche para atender estas vialidades estratégicas sin colapsar el tránsito.

En tanto, durante el día, las acciones de bacheo se concentran en diversas colonias de la capital, donde se busca garantizar accesos dignos, mayor seguridad y una mejor movilidad para las familias tuxtlecas.

Estas labores, dijo, permiten fortalecer la conectividad interna de los barrios y mejorar la calidad de vida de la población.

El edil subrayó que el programa opera prácticamente las 24 horas del día y ha mostrado resultados positivos, gracias al compromiso del personal operativo.

Compromiso

Detalló que alrededor de 60 trabajadores participan de manera directa en estas acciones, quienes cada noche aportan su esfuerzo para mantener una ciudad en mejores condiciones.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que estas acciones se realizan con un enfoque cercano a la ciudadanía, atendiendo a las y los tuxtlecos, mientras reafirmó su compromiso de seguir trabajando en familia, como una gran comunidad, para que Tuxtla Gutiérrez sea una ciudad más segura, ordenada y funcional.